Điều chuyển Phó trưởng Công an Thành phố Thái Bình

Chiều 28/4, trả lời VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, Công an tỉnh Thái Bình vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình và giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Trung tá Cao Giang Nam. (Ảnh: Việt Dũng)

Sau khi điều chuyển Trung tá Cao Giang Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình có quyết định điều động Trung tá Ngô Trọng Thể (Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh) về Công an thành phố Thái Bình và giữ chức vụ Phó trưởng công an thành phố.

Trung tá Cao Giang Nam là người đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án, trong vụ Nguyễn Xuân Đường đánh người gây thương tích tại phòng tiếp dân, trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại.

Đến ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999./.