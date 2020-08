Điều tra vụ người dân bị hất chất lạ vào mặt phải nhập viện điều trị

Ngày 18/8, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ việc một người dân phản ánh bị hành hung khi trên đường đi đến trụ sở UBND xã Võ Liệt. Hiện công an huyện Thanh Chương đã cử lực lượng xuống địa phương kiểm tra hiện trường, trích xuất camera người dân và làm việc với lãnh đạo UBND xã Võ Liệt liên quan đến nội dung phản ánh của công dân.

Bị hất chất lạ, ông Lập phải nhập viện điều trị với tổn thương giác mạc.

Cụ thể, theo phản ánh của ông Nguyễn Quang Lập (53 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương), trước đó ông có đơn thư tố cáo gửi UBND xã Võ Liệt và UBND huyện Thanh Chương về một số thông tin khuất tất trong việc bầu thôn trưởng thôn và tiền hỗ trợ kinh phí trồng lúa nước trên địa bàn.

Khoảng 8h ngày 6/8, ông Lập đi lên trụ sở UBND xã Võ Liệt. Khi gần đến nơi thì ông bất ngờ bị một người lạ mặt đi xe máy từ phía sau hất một dạng chất lỏng vào đầu.

Ngay lập tức ông dừng xe lại rồi chạy vào nhà dân gần đó để rửa. Thấy nóng rát ở mặt, mắt nên ông Lập lên trạm y tế xã để sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Mắt Nghệ An điều trị. Tại bệnh viện, ông Lập được chẩn đoán tổn thương giác mạc mắt.

Theo ông Lập, hiện ông chưa rõ người nào đã cố tình hành hung ông vì thời gian qua ông và gia đình không có mâu thuẫn, bất hòa với ai. Có thể, do ông viết đơn tố cáo phản ánh một số khuất tất trong tiền hỗ trợ nông nghiệp của xã nên mới bị hành hung, đe dọa.

Lãnh đạo UBND xã Võ Liệt cho biết, trường hợp của ông Nguyễn Quang Lập hiện đang được Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra làm rõ. Đợt này ông Lập là ứng viên được bầu làm trưởng thôn. Tuy nhiên Ban chỉ đạo đã họp và loại ứng viên này ra vì có nhiều tiêu chuẩn không phù hợp.

Riêng về những nội dung ông Lập tố cáo hiện chính quyền xã đã làm rõ và xác định là những nội dung không đúng sự thật. Hiện chính quyền xã đã làm việc nhiều lần với ông Lập và có trả lời bằng văn bản.

Hiện tại ông Lập vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt, vết thương và thị lực của ông vẫn chưa phục hồi. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ./.