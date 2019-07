Đối tượng “ngáo đá” bắt con tin cố thủ, bắn súng hơi trúng công an

Công an quận Hoàng Mai vừa bắt giữ một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, bắt giữ bạn gái làm con tin và dùng súng hơi bắn vào lực lượng cảnh sát.

Cụ thể, khoảng 13h32’ ngày 29/7, đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979; trú tại Tổ 8, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) có biểu hiện “ngáo đá” do sử dụng ma túy tổng hợp nên đã dùng dao và súng hơi khống chế bạn gái là chị L.T.A.N (SN 1972), sau đó “cố thủ” tại tầng 2 nhà số 434 đường Lĩnh Nam, tổ 1, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng.

Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng Công an phường Trần Phú đã cử một Tổ công tác đến hiện trường, vận động đối tượng từ bỏ vũ khí. Bất ngờ, đối tượng Dũng dùng súng hơi bắn thẳng vào Tổ công tác khiến đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ cảnh sát khu vực bị thương ở tay và lưng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp phòng CSHS, lực lượng Cảnh sát 113 thành phố phong tỏa hiện trường, kiên trì cùng người thân đối tượng tiếp cận, vận động thuyết phục đối tượng buông bỏ vũ khí, trả tự do cho con tin. Đến khoảng 15h00’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng Dũng, giải cứu con tin an toàn, thu giữ 1 khẩu súng hơi (bắn đạn chì), 02 dao (loại dao Thái Lan).

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự, đưa đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng về Công an quận Hoàng Mai để điều tra, làm rõ vụ việc./.