Đối tượng nghiện trộm điện thoại của chủ cửa hàng photocopy

Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) vừa bắt giữ Sầm Văn Bẩy, sinh năm 1990, trú tại tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đây là đối tượng nghiện ma túy từng có 1 tiền án và 1 tiền sự.



Sầm Văn Bẩy

Theo lời khai của Sầm Văn Bẩy, vào khoảng 14h ngày 31/3, đối tượng này điều khiển xe mô tô từ thành phố Lào Cai về huyện Lục Yên, Yên Bái theo quốc lộ 70. Đến tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, đối tượng vào quán photocopy Lan Phương để ép plastic giấy đăng ký xe mô tô.



Tại đây, Sầm Văn Bảy quan sát thấy chiếc điện thoại hiệu Iphone của chủ cửa hàng để trên ghế nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, Bẩy lấy chiếc điện thoại cho vào túi quần rồi mang đi cầm đồ lấy 600.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên Sầm Văn Bẩy đã dùng mua ma túy để sử dụng.



Ngày 2/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Sầm Văn Bẩy về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự.



Được biết, Sầm Văn Bẩy là đối tượng nghiện hút, từng có 1 tiền án về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị toà án nhân dân huyện Lục Yên tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam vào năm 2016 và 1 tiền sự về cai nghiện ma túy tại tỉnh Yên Bái từ năm 2012 đến năm 2014./.