Đối tượng vận chuyển 6kg ma túy liều lĩnh tông thẳng xe vào cảnh sát

Ngày 29/3, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp cùng Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án ma túy, bắt giữ ba đối tượng cùng tang vật là 6kg ma túy đá.



Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Tạ Văn Cường (SN 1989), Phạm Văn Khang, Nguyễn Văn Đức (SN 1990, cùng trú ở Hải Dương).

Đối tượng Tạ Văn Cường tại cơ quan công an.

Theo đó, vào rạng sáng 27/3, lực lượng chức năng phát hiện Tạ Văn Cường lái ôtô 4 chỗ gắn mác taxi lưu thông trên quốc lộ 48. Bị truy bắt, nghi phạm tăng ga bỏ chạy, liều lĩnh tông vào xe công an nhằm tẩu thoát. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào cột mốc bên đường. Cường định bỏ chạy nhưng bị cảnh sát bắt giữ.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tang vật 6 kg ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động. Từ lời khai của Cường, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Khang và Đức.

Được biết, đường dây ma túy này được thiết lập hết sức tinh vi. Các đối tượng từ Hải Dương vào vùng biên giới Việt – Lào thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An) móc nối với một số đối tượng người Lào mua ma túy, sau đó vận chuyển ra Bắc tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng./.