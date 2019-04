Đưa lâm tặc đi thực nghiệm hiện trường, lại phát hiện thêm vụ phá rừng

Sáng 12/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 704, ở xã Cư Bông, thuộc địa bàn do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, huyện Ea Kar quản lý, bảo vệ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt giữ được 4 đối tượng đang có hành vi dùng xe công nông vận chuyển gỗ rừng trái phép.

4 đối tượng gồm: Ai Khê (35 tuổi); Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi); Ai Hùng (21 tuổi); và Ai Hà (22 tuổi), tất cả trú ở xã Cư Elang, huyện Ea Kar.

4 đối tượng sử dụng 2 xe công nông vận chuyển gỗ rừng bị bắt giữ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, toàn bộ 6m3 gỗ (chưa rõ chủng loại) được các đối tượng dùng cưa máy đốn hạ tại tiêu khu 704, thuộc địa bàn xã Cư Bông, huyện Ea Kar, do Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Ea Kar quản lý, rồi vận chuyển ra ngoài tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện trường vụ phá rừng mới bị phát hiện ngày 12/4.

Trong quá trình đưa các đối tượng Khê, Huốc, Hùng và Hà vào khu vực khai thác gỗ trái phép thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện một nhóm lâm tặc khác đang tổ chức cưa hạ cây rừng gần tiểu khu 704, xã Cư Bông, huyện Ea Kar.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Bị phát hiện, nhóm này vứt bỏ dụng cụ cưa máy, tư trang rồi chạy thoát thân vào khu vực rừng lân cận. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều cưa máy; hơn 40 m3 gỗ (chưa xác định được chủng loại) vừa bị chặt hạ.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Liên tiếp các vụ phá rừng được phát hiện ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng nên Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.