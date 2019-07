Gần 100 nam nữ thanh niên thác loạn trong quán bar ở quận Phú Nhuận

Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ 90 nam nữ thanh niên khi tham gia thác loạn và liên quan đến ma tuý tại một quán bar nằm trên đường Nguyễn Đình Chính.

Hoạt động ăn chơi nhảy múa thâu đêm dù trời đã rạng sáng



Trước đó, rạng sáng 12/7, Công an quận Phú Nhuận đã bất ngờ kiểm tra tụ điểm bar 141 Club nằm trên đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận. Các trinh sát đã phong toả các lối ra vào, để không ai có thể chạy ra ngoài. Lực lượng chức năng phát hiện gần 100 thanh niên đang nhảy múa, kêu gào trên nền nhạc vũ trường và có dấu hiệu phê ma tuý.

Qua sàng lọc có 10 người dương tính với chất ma tuý



Các đơn vị chức năng cũng đã kiểm tra các phòng VIP bên trong tụ điểm này. Qua đó đã đưa 90 người không có giấy tờ tuỳ thân về trụ sở công an để sàng lọc và lập hồ sơ xử lý. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 10 nam nữ thanh niên dương tính với chất ma tuý và một số đối tượng có tiền án tiền sự, nghi vấn liên quan đến các vụ án trước đây. Hiện Công an địa phương đã lập hồ sơ để điều tra xử lý.

Cùng với đó, ngành chức năng cũng lập biên bản xử lý hành chính chủ quán bar 141 Club các lỗi hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm quản lý tại cơ sở kinh doanh để khách sử dụng ma tuý, an toàn về phòng cháy chữa cháy… ./.