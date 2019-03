Giám đốc doanh nghiệp bị đâm chết trên ô tô do ghen tuông

Ngày 29/3, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã bàn giao nghi phạm Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi "Giết người".

Đối tượng Hoàng Đình Nam.

Trước đó, như VOV.VN đã thông tin, vào khoảng 14 giờ cùng ngày 28/3, ông B.H.T.Đ. (SN 1954, trú tại huyện Nam Đàn), là Giám đốc một doanh nghiệp lớn tại huyện Nam Đàn, điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai Santafe đến một bãi gửi xe máy trên địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.



Chiếc xe nơi giám đốc Đ. bị đâm chết.

Khi ông Đ. dừng xe thì bất ngờ bị Hoàng Đình Nam dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bước đầu Nam khai nhận do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nên Nam âm thầm theo dõi. Chiều 28/3, khi phát hiện vợ đi cùng ông Đ. trên xe ô tô nên Nam đã xông vào dùng dao đâm chết người này rồi nhanh chóng rời hiện trường. Đến chiều cùng ngày, Nam tới cơ quan công an đầu thú.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

