Giấu ma túy trong ống hút

Ngày 4/2, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Sơn Trà, Công an xã Sơn Long triệt xóa chuyên án ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Hoài Nam (SN 1976, trú tại xã Sơn Trà, Hương Sơn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Hoài Nam bị bắt giữ vì hành vi tang trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 30/1, tại nhà Lê Hoài Nam, công an bắt quả tang Lê Hoài Nam có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiểm tra nơi ở và trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 134 viên hồng phiến được giấu trong nhiều ống hút có khối lượng 13,656 gam, hơn 6 gam ma túy đá và 0,47 gam heroin.

Tang vật của vụ án, nhiều đoạn ống nhựa chứa đầy ma túy.

Được biết, Lê Hoài Nam là người nghiện lâu năm và từng bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản năm 2014, TAND thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 33 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2016./.