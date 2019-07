Giết người rồi trốn truy nã trên tàu cá ở đảo Phú Quý

Công an huyện đảo Phú Quý đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm khi đang giả dạng ngư dân trốn trên tàu cá neo cách đảo khoảng 1 hải lý.

Đối tượng Đoàn Hữu Lộc (tên thường gọi là Bi Em, 24 tuổi) bị Công an tỉnh Long An truy nã về tội giết người từ ngày 29/5/2019.

Cách đây 2 tháng, Lộc đi tỉnh Long An chơi và tổ chức ăn nhậu với bạn bè thì xảy ra xích mích. Lộc đã dùng hung khí đâm chết một thanh niên, rồi bỏ trốn về nhà ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Khi hay tin đang bị truy bắt, Lộc nhanh chóng ra bến, xin đi theo tàu đi đánh cá trên vùng biển Bình Thuận để lẩn trốn.

Công an huyện đảo Phú Quý lấy lời khai của đối tượng Lộc trong sáng 26/7.

Ngày 24/7, nhận tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đối tượng truy nã giết người đang lẩn trốn tại đảo Phú Quý, Đại tá Trương Văn Giáo - Trưởng Công an huyện Phú Quý nhanh chóng triển khai lực lượng phối với quần chúng nhân dân rà soát trên toàn đảo.

Trưa 25/7, các trinh sát phát hiện một đối tượng khả nghi trên ghe cá hành nghề giã cào đôi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang neo đậu cách bãi Phủ (thôn Triều Dương, xã Tam Thanh) khoảng 1 hải lý.

Lênh đênh trên biển dài ngày, đối tượng có nước da ngâm đen hơn và tóc dài hơn. Tuy nhiên, lúc này do ở trần, Lộc đã lộ hình xăm trên người đúng với hình ảnh nhận dạng và có biểu hiện lo sợ khi vội mặc chiếc áo thun nhưng bị ngược.

Để không xảy ra tình huống xấu vì trên ghe cá có nhiều thuyền viên, Công an huyện Phú Quý phối hợp với lực lượng Biên phòng mời thuyền trưởng (hai tàu giã cào đôi) và Lộc vào Trạm Biên phòng để kiểm tra giấy tờ. Khi vừa cập bờ bãi Phủ, các trinh sát tiến hành bắt giữ Đoàn Hữu Lộc. Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận mình chính là kẻ giết người đang bị Công an tỉnh Long An truy nã.

Trưa 26/7, đại diện Công an tỉnh Long An đã lên tàu khách rời cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý để làm các thủ tục liên quan và di lý Đoàn Hữu Lộc về địa phương điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền./.