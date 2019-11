​Hai đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng tại TPHCM

Thông tin ban đầu, lúc 15h, có 2 thanh niên mặc đồ đen, trùm kín mặt mũi đi trên 1 xe gắn máy đến trước tiệm vàng Thông Phương nằm trên đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn.



Hiện trường tiệm vàng Thông Phương nơi xảy ra vụ cướp.

Sau đó hai đối tượng đi vào bên trong và bất ngờ rút súng, khống chế những người trong tiệm vàng để cướp đi 1 số vòng vàng nữ trang. Theo một số nhân chứng xung quanh hiện trường, thời điểm trên có nghe tiếng nổ lớn từ bên trong tiệm vàng sau đó 2 kẻ lạ mặt từ trong tiệm phóng ra xe rồi tẩu thoát về hướng Quốc lộ 22.



Hiện Công an TPHCM và Công an huyện Hóc Môn đang tập trung truy bắt 2 kẻ cướp táo tợn. Công an cũng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc./.