Hải Phòng xử 12 tháng tù cho đối tượng hành hung người thi hành công vụ

Tòa án Nhân dân quận Hải An (Hải Phòng) vừa tuyên 12 tháng tù với Nguyễn Trung Hải - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải về tội chống người thi hành công vụ.



Sáng 30/6, tại Nhà văn hóa Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng, Tòa án Nhân dân quận Hải An xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại khu vực bãi sông Lạch Tray, thuộc địa phận phường Tràng Cát, Quận Hải An vào ngày 13/3, khiến ông Phó Chủ tịch phường Tràng Cát bị trọng thương. Phiên tòa được xét xử lưu động, với sự tham dự của nhiều người dân địa phương.

Nguyễn Trung Hải bị tuyên 12 năm tù vì tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 13/3, tổ công tác UBND Phường Tràng Cát tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất ven sông Lạch Tray (thuộc tổ 6 phường Tràng Cát, quận Hải An) do Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư. Thời điểm này, ông Nguyễn Trung Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải không những không hợp tác mà còn có hành vi túm cổ áo, đấm vào mặt ông Nguyễn Trọng Lượng, Phó chủ tịch UBND phường Tràng Cát, tổ trưởng tổ kiểm tra, khiến ông Lượng bị thương.

Ông Nguyễn Trung Hải cũng xô đẩy ông Đào Văn Tú (một thành viên khác trong đoàn công tác) ngã xuống kênh.



Ngày 14/3, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hải với tội danh “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Công ty Du lịch sinh thái Hùng Hải lấp mặt bằng, trồng cây, dựng nhà trên đất nuôi trồng thủy sản và vi phạm hành lang bay của Cảng Hàng không Cát Bi.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Hải thừa nhận, tại thời điểm tổ công tác UBND phường Tràng Cát kiểm tra, Công ty Du lịch sinh thái Hùng Hải đã san lấp mặt bằng trái phép, đào kênh nước, trồng cây và xây dựng nhà khung thép trên khu đất được giao; đồng thời chỉ khai nhận có xô đẩy ông Lượng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có đủ chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Trung Hải có hành vi xô đẩy, cản trở quyết liệt và xâm phạm hoạt động nhà nước về quản lý hành chính. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hải 12 tháng tù giam.



Trước đó, vào tháng 4/2020, UBND TP Hải Phòng cũng đã có quyết định xử phạt 180 triệu đồng đối với vi phạm của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải san lấp mặt bằng, trồng cây, dựng nhà trên đất nuôi trồng thủy sản và vi phạm hành lang bay của Cảng Hàng không Cát Bi./.