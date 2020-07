Hai tên cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội đã bị bắt

Sáng 29/7, phòng Cảnh sát Hình sự công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng BIDV sáng 27/7.

Đối tượng Phùng Hữu Mạnh (trái) và Hoàng Ngọc.

Hai đối tượng gồm: Phùng Hữu Mạnh, (SN 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nên rủ Mạnh đi cướp. Do nhà Mạnh ở gần ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh nên nắm rõ được đường đi lối lại. Hai đối tượng chọn thời điểm khoảng 10h sáng ngày 27/7 để ra tay cướp 942 triệu, cướp một xe Dream của khách rút tiền rồi bỏ trốn.

Tối 28/7, lực lượng chức năng bắt giữ Mạnh tại nhà riêng ở phố Trúc Khê, Láng Hạ. Còn đối tượng Ngọc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hải Phòng sáng 29/7./.