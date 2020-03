Hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn khi phát hiện công an

Công an tỉnh An Giang ngày 22/3 thông tin, tối 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 31 đối tượng để tiếp tục điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Kiểm đếm tang vật thu giữ trên người các đối tượng

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/3, Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra nhà ông Huỳnh Kim Anh, tại Tổ 22, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bá Bình (SN 1981, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) cùng nhiều đối tượng khác đang tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng đêm tối các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhưng Bình cùng 30 đối tượng khác bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: hơn 200 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, 13 điện thoại di động, 06 xe ô tô, 12 xe máy và nhiều hiện vật phục vụ đánh bạc khác.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường

Tiến hành khám xét, lực lượng Công an tiếp tục tạm giữ trên 100 triệu tiền trong người các đối tượng và khoảng 50 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sới bạc trên hoạt động được khoảng 10 ngày, tổ chức hoạt đồng từ khoảng 20h đến 24h hàng ngày, mỗi ván đánh từ 10 triệu đến 40 triệu đồng.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.