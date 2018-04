Hàng trăm cảnh sát hình sự và người dân đốt lửa, vây bắt tên cướp

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, trưa 5/4, hàng trăm người gồm Cảnh sát hình sự, công an thị trấn, dân phòng cùng người dân bao vây cả khu vực rộng hơn 5 mẫu đất thuộc địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để truy bắt tên cướp. Trong ảnh, lực lượng chức năng phục kích nhiều điểm trên tuyến đường Công Vụ để bắt tên cướp. (Ảnh: Công an TPHCM) Trước đó, thông tin trên Vietnamnet cho biết, khoảng 5h sáng 5/4, một nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đã chặn 1 người đi đường ở đường Công Vụ thuộc khu phố2, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) dùng dao khống chế, cướp xe gắn máy của nạn nhân. (Ảnh: Công an TPHCM) Vốn đã rơi vào tầm ngắm của trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh vì đã gây ra nhiều vụ, nên khi nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi cướp thì tổ trinh sát ập đến, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng. 1 đối tượng điều khiển xe tẩu thoát. Đối tượng còn lại bỏ chạy vào khu vực bãi lau sậy để lẩn trốn. Trong ảnh, các lực lượng lùng sục khắp nơi.(Ảnh: Vietnamnet) Quyết không để cho tên cướp chui vào bụi rậm trốn thoát, Công an huyện Bình Chánh triển khai lực lượng bao vây bụi rậm, đồng thời đốt rác để buộc tên cướp phải chạy ra ngoài. (Ảnh: Công an TPHCM) Không chỉ đốt lau sậy, các lực lượng phải phát quang khu vực um tùm để cho thông thoáng nhằm đánh động tên cướp, tuy nhiên vẫn chưa bắt được đối tượng này. (Ảnh: Vietnamnet) Theo người dân địa phương, thời gian qua trên đường Công Vụ liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe gây hoang mang dư luận. (Ảnh: Công an TPHCM) Thời điểm bọn cướp ra tay là lúc rạng sáng, thủ đoạn là chặn đường kề dao uy hiếp rồi lấy xe, lấy tài sản. Trong ảnh, nhiểu người dân theo dõi lực lượng chức năng vây bắt tên cướp. (Ảnh: Vietnamnet)

