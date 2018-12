Hiện trường vụ giang hồ nổ súng, dùng hung khí truy sát người ở TPHCM

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang trích xuất camera để điều tra vụ truy sát tại quán cà phê trên đường Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM, khuya 29/12. (Ảnh: VnExpress) Theo Pháp luật TPHCM, tối 29/12, anh T. (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đang ngồi cùng nhóm bạn ở trước quán cà phê trên đường D2 (phường 25, quận Bình Thạnh) thì một nhóm hơn 20 người đi xe ô tô và xe máy tới. Trong ảnh: Một con dao tại hiện trường. (Ảnh: VnExpress) Nhóm này cầm hung khí tấn công anh T. cùng nhóm bạn khiến những người này vừa chống trả, vừa bỏ chạy. Trong lúc xô xát, thì vang lên một số tiếng nổ giống tiếng súng. Anh T. bỏ chạy được một quãng thì bị nhóm nói trên đuổi kịp, dùng hung khí tấn công trọng thương, gục tại chỗ. (Ảnh: Vietnamnet) Thông tin trên Vietnamnet dẫn lời những người chứng kiến vụ việc cho biết, khi ập đến nhóm người mới dùng dao, mã tấu tự chế... tấn công khiến nhóm khoảng 10 người yếu thế hơn nên tháo chạy tán loạn.(Ảnh: Vietnamnet) Theo Công an TPHCM, trước khi xảy ra vụ truy sát, nhóm hơn 20 người còn ngồi nói chuyện với nhóm người ngồi trong quán cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, hai nhóm dùng hung khí lao vào đánh nhau. Vụ việc khiến người dân chứng kiến khiếp vía.(Ảnh: Người Lao Động) Sau khi chém trọng thương 1 người trong quán cà phê, nhóm giang hồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Theo VnEpress, nạn nhân bị một vết thương nặng ở cổ, được người dân đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM) Trước đó 3 ngày, hai nhóm thanh niên khoảng 50 người từng ném gạch đá, lao vào hỗn chiến ngay vị trí này khiến người dân khu vực náo loạn.(Ảnh: Công an TPHCM)

