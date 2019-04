Hiện trường vụ thu giữ gần 700kg ma túy ở TP Vinh, Nghệ An

Vào lúc 15h ngày 15/4, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét, bắt giữ số lượng lớn ma túy tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An).

Hàng trăm cảnh sát được trang bị súng bảo vệ hiện trường vụ vây bắt ma túy

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Số lượng ma túy bắt giữ lên tới gần 700 kg, do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm".

Tại hiện trường, trong một căn nhà tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An) lực lượng Công an đã huy động nhiều xe chuyên dụng, xe tải áp sát căn nhà. Ở hai đầu ngõ đường vào căn nhà đã được phong tỏa hoàn toàn.

Gần 700 kg ma túy được cất dấu trong các loa thùng, bọc ngoài là hộp cotton

Số lượng ma túy bị bắt giữ

Sau gần 2 tiếng khám xét, lực lượng chức năng đã chuyển toàn bộ gần 700 kg ma túy được ngụy trang trong loa thùng, chất lên xe đặc dụng để đưa về cơ quan Công an. Ngoài số lượng ma túy, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đến 18h, lực lượng chức năng đã rời khỏi hiện trường./.

Bắt nhóm đối tượng thu giữ hàng trăm kg ma túy đá VOV.VN -Trong 30 thùng Carton, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 600 gói ma túy có trọng lượng hàng trăm kg.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER