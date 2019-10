“Hotgirl” 9X bị bắt khi đang mang “hàng trắng”

Ngày 14/10, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thủy (SN 1999, trú tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Trần Thị Thủy cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng 19h20 ngày 11/10 tại đoạn đường tại QL8A thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thủy đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ thu giữ tang vật gồm: 101 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh nghi là ma túy dạng hồng phiến, 2 túi nilon đựng chất bột màu trắng nghi là heroin…



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.