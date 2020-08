Huấn “Hoa hồng” tiếp tục bị phạt vì bôi nhọ cán bộ, công chức TP HCM

Ngày 20/8, Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") 7,5 triệu do bôi nhọ, vu khống cán bộ, công chức TP HCM và quảng bá game cờ bạc.

Trước đó vào cuối tháng 4, Bùi Xuân Huấn sử dụng Facebook cá nhân "Huấn Hoa Hồng" để quay video quảng cáo. Quá trình livestream, Bùi Xuân Huấn phát ngôn một số nội dung thiếu chuẩn mực, trong đó có việc cho rằng 80% công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy.

Bùi Xuân Huấn tại cơ quan công an.

Cụ thể, Huấn nói trên livestream: "Ông mà chửi dân chơi kẹo ke mà nghiện, thì ông vào Sài Gòn không có đường về... Thanh niên trong này, kể cả công chức thì 80% chơi hết rồi".

Tại cơ quan công an, Huấn thừa nhận lời nói trên của mình là không đúng sự thật, với mục đích mua vui, thu hút người xem livestream.

Ngoài ra, Huấn còn bị tố đăng MV ca nhạc hàm chứa nội dung quảng cáo cho một số trò chơi đánh bạc lên YouTube.

Đối với cáo buộc quảng cáo cho trò chơi cờ bạc, cơ quan chức năng xác định Bùi Xuân Huấn đã đăng MV liên quan trên kênh YouTube của Công ty cổ phần Kênh 28 Entertainment. Do đó, Cục An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã triệu tập đại diện công ty để làm việc.

Sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng phạt Huấn 7,5 triệu đồng; phạt Công ty cổ phần Kênh 28 Entertainment 70 triệu do vi phạm Điều 101 Nghị định 15/2020./.