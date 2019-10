Kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà khai gì?

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 20/10, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Lý Đình Vũ (sinh năm 1982) trú tại Xuân Lâm, Thuận Thành (Bắc Ninh), đối tượng thứ ba liên quan đến việc đổ chất thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp của Nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp cho thành phố Hà Nội.

Lý Đình Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Theo đó, ngay sau khi phát hiện đối tượng Lý Đình Vũ bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Thuận Thành tổ chức lực lượng truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị chức năng phát hiện đối tượng Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Biết không thể trốn thoát, Lý Đình Vũ đã ra đầu thú. Tại cơ quan Công an, Lý Đình Vũ khai nhận, sau khi biết Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám bị bắt, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Công an thành phố Hà Nội bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994) trú tại Xuân Lâm, Thuận Thành (Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986) trú tại Chi Lễ, Văn Quan (Lạng Sơn), là các đối tượng được Vũ thuê chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) tiến hành đổ chất thải rồi bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Công an xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho thành phố Hà Nội./.