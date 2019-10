Kẻ đánh đấm phụ nữ ở cây ATM là kỹ sư xây dựng

Thông tin tiếp về vụ người đàn ông đánh phụ nữ ở cây ATM trong clip lan truyền trên mạng, sáng 13/10, đại diện Công an phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, người này là Đào Quang Tiến, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiếu là kỹ sư xây dựng và trước đó chưa từng có tiền án tiền sự.

Trước những băn khoăn về lai lịch đối tương này và cho rằng kẻ này có "số má". Tuy nhiên, đại diện Công an phường Khương Trung xác định, Hiếu là kỹ sư xây dựng và trước đó chưa từng có tiền án tiền sự. Hiện, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Đội hình sự Công an quận Thanh Xuân để thụ lí vụ việc.



Trước đó, chiều 12/10, sau khi nhận trình báo của gia đình bà L. (người bị hành hung), công an mời cả hai bên lên làm việc. Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại buổi làm việc, , ông T. xin lỗi và mong muốn được bồi thường các chi phí về khám, điều trị cũng như chiếc điện thoại bị hỏng cho bà L. Trong khi đó, người thân của bà L. cũng cho hay phía gia đình đã đồng ý hòa giải với người đàn ông. Tại buổi làm việc ở công an, ông T. nhận sai việc hành hung bà L. và giải thích do mình “nóng tính”.

Về phía bà L. đồng ý hòa giải vì bản thân không mong làm lớn chuyện, đồng thời cũng thương cảm cho vợ con của người đàn ông có thể bị ảnh hưởng vì vụ việc. Gia đình sẽ tiếp tục đưa bà L. đi khám để theo dõi thêm tình hình sức khỏe.

Trước đó, theo thông tin chia sẻ , khoảng 9h sáng 12/10, chị L. (trú quận Thanh Xuân) đến cây ATM tại số 35 phố Khương Trung, phường Khương Trung để rút tiền. Trong lúc mọi người đang xếp hàng chờ đến lượt có một người đàn ông chạy đến chen lên phía trên để được rút trước.

Lúc này, chị L. nhắc nhở người đàn ông: “Mọi người ai cũng phải xếp hàng, ai cũng đợi rút, em thanh niên ai lại làm thế, chị còn cháu nhỏ đứng cũng lâu mới đến lượt, em đi xuống sau xếp hàng đi”. Thay vì tiếp thu, người đàn ông liền quay ra chửi bới người phụ nữ đã nhắc nhở mình, kèm theo những lời lẽ thô tục. Không những thế, sau khi không rút được tiền, người này quay ra cáu gắt và lao vào đánh chị L. tới tấp, bất chấp sự can ngăn của nhiều người. Thậm chí, người đàn ông liên tục nói: “Mày thích giáo dục ai”, “Mày biết tao là ai không”, rồi lao vào đấm đá, hất văng điện thoại iPhone của nạn nhân xuống đất vỡ màn hình./.

