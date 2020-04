Kẻ dùng súng cướp tài sản Bách Hoá Xanh ở TPHCM bị bắt tại Bình Thuận

Sáng 2/4, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết, sau thời gian theo dõi, lần theo dấu vết, 3h sáng 2/4, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), là 1 trong 2 đối tượng dùng súng, hung khí khống chế nhân viên Bách Hoá Xanh cướp tài sản ở TPHCM.

Đối tượng Nguyễn Hữu Việt tại cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận.

Nghi can Việt bị bắt khi y đang lẩn trốn trong một vườn thanh long tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Sau khi bắt giữ, công an tiến hành khám xét và đưa nghi can về TPHCM để phục vụ điều tra.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vào khoảng 21h55 ngày 27/3, khi các nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn quận Tân Phú đang kiểm đếm tiền sau một ngày kinh doanh thì bất ngờ hai thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang từ ngoài ập vào.

2 đối tượng dùng súng khống chế uy hiếp các nhân viên đưa tiền đang kiểm đếm; đồng thời vào khu vực bán hàng để kéo các tủ tiền, cho vào túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Do 2 đối tượng quá manh động nên các nhân viên không dám chống trả hay hô hoán. Sau khi hai tên cướp rời đi, nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh đã gọi điện báo công an.

Hiện công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại của vụ cướp./.