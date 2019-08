Kẻ giết vợ trốn lên núi đã đầu thú sau hơn 10 ngày “cố thủ“

Trưa 1/8, một lãnh đạo công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết lực lượng chức năng đang bắt tạm giam và lấy lời khai với đối tượng Bùi Văn Tiển (SN 1979 trú tại xóm Nhòn, thôn Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ) về hành vi Giết người. Tiển khai nhận đã ra tay sát hại vợ rồi trốn lên núi.

Đối tượng Tiển tại cơ quan công an và con đường dẫn xuống núi. (Ảnh: Mạnh Hưng)

Cụ thể, ngày 22/7, Tiển xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi) tại nhà riêng ở xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, chị Hảo được phát hiện đã chết trong nhà, còn đối tượng đã rời nhà, đi lên ngọn núi cách hiện trường khoảng 6 km.

Lực lượng chức năng phải huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an bao vây ngọn núi và truy lùng Tiển. Tuy nhiên, do thông thuộc địa hình nơi đây nên Tiển đã lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan công an. Ngọn núi cũng là nơi Tiển đã từng làm nương trong suốt 20 năm.

Bước đầu, đối tượng Tiển khai nhận vì mâu thuẫn dẫn đến nóng giận và sát hại vợ. Sau đó, Tiển theo thói quen chạy lên núi vì đây là khu vực dễ ẩn náu, lại thông thuộc địa hình. Chỉ đến khi sức cùng lực kiệt đối tượng mới xuống núi vào trưa 1/8.

Hiện, công an huyện Yên Thủy đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.