Kẻ sát hại tài xế taxi ở Mỹ Đình bị tuyên phạt án tử hình

Chiều 25/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Giết người, Cướp tài sản trước cổng sân vận động Mỹ Đình gây rúng động dư luận. Bị cáo là Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

HĐXX xác định Nguyễn Cảnh An không nghề nghiệp và mê chơi games. Tháng 11/2018, An bỏ nhà ở Nghệ An ra Hà Nội sống lang thang tại khu vực phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An. (Ảnh: N.H)

Ngày 28/1/2019, sau nhiều giờ chơi games, An hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng mua một con dao gọt hoa quả theo người.

Chiều hôm sau, An vẫy xe của anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) – lái xe taxi hãng Linh Anh và bảo anh này chở về Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Sau đó, khi anh Duy lái ô tô tới khu vực cổng C, D (Sân vận động Mỹ Đình) thì tên cướp bảo tài xế tấp xe vào lề đường. Tức thì, An bất ngờ từ ghế sau vít đầu anh Duy và dùng dao cắt cổ nạn nhân. Anh Duy mở cửa xe vùng chạy nhưng tử vong sau đó.

Nguyễn Cảnh An sau khi bị bắt.

Sau khi gây án, An cướp một xe đạp rồi bỏ chạy lên Hòa Bình trốn. Đến ngày 4/2/2019, An bị cơ quan công an bắt gọn.

HĐXX nhận định hành động giết người dã man của An đã gây rúng động dư luận, cùng một lúc phạm hai tội Giết người và Cướp tài sản, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An bị tuyên Tử hình cho hai tội Giết người và Cướp tài sản./.