Kẻ vung dao truy sát hàng loạt ở Bạc Liêu có dấu hiệu bệnh tâm thần?

Liên quan vụ đối tượng mang dao truy sát kinh hoàng ở ấp Đay Tà Ny, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vào chiều 24/7, thông tin trên Vietnamplus cho biết, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm Khêl có tiền sử của bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay. Trong ảnh, Công an khống chế đối tượng đưa về trụ sở.(Ảnh: An ninh Thủ đô) Trước khi khi vụ truy sát xảy ra, có thông tin từ người dân nói rằng đối tượng có biểu hiện ngáo đá. (Ảnh: Giao Thông) Khoảng 15h chiều 24/7, Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ cầm dao và một khúc gỗ dài khoảng 5 tấc, truy sát hàng chục người tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Sau khi chém tới tấp bố con ông Hồ Văn Tr và con là Hồ M.V (SN 2006), đối tượng tiếp tục cầm dao đi dọc xóm và vào hơn chục nhà dân khác, gặp người nào cũng vung dao chém bất kể người già hay trẻ em. (Ảnh: Vietnamnet) Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Khêl, đồng thời, đưa người bị thương đến Trạm Y tế xã Hưng Hội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Đến sáng 25/7, theo thông tin trên Tiền Phong, thêm 2 nạn nhân trong vụ truy sát xảy ra trên địa bàn. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Như vậy, đến nay 3 người đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng này, gồm: bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi), cháu Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi); trong đó bà Trâm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Ngọc tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), cháu Quyên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Theo TTXVN, nhằm động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân, huyện Vĩnh Lợi đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng và 3 triệu đồng/gia đình có người bị thương. Các ban ngành, đoàn thể cũng vận động hỗ trợ hơn 20 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân trên. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Được biết, trước đây, Khêl là người ở địa phương, đã có vợ con, có thời gian chuyển về tỉnh Trà Vinh sinh sống. Gã này mới quay về xã Hưng Hội được vài ngày thì xảy ra vụ việc. Những người bị Khêl chém không hề có thù hằn, mâu thuẫn gì với anh ta. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN)

