Khen thưởng tập thể, cá nhân trong vụ bắt 2 kẻ giết tài xế Grab

Chiều 5/10, tại UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) diễn ra Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho tập thể và chiến sỹ Cảnh sát của Công an quận Bắc Từ Liêm và các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cùng với quần chúng nhân dân đã có thành tích trong quá trình điều tra, phá vụ án nam sinh viên chạy Grab bị sát hại.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối với loại tội phạm giết người, cướp tài sản của xe ôm và taxi, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ thương tâm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng (giữa) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án. (Ảnh: Trọng Phú)

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó Trưởng Công an Bắc Từ Liêm báo cáo: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ công an thành phố tập trung lực lượng, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án để sớm ổn định an ninh trật tự địa phương.

Chỉ trong chưa đầy 48h, lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng gây án, thu giữ được nhiều vật chứng, làm rõ toàn bộ hành vi của hai đối tượng.

Quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, các đơn vị nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn như sự việc diễn ra nhanh, tại thời điểm đêm tối ở địa điểm vắng người, không có nhân chứng. Đối tượng gây án là người tỉnh ngoài, không có quan hệ từ trước với bị hại, không cư trú trên địa bàn.

Trong quá trình các đối tượng bỏ trốn ở nhiều nơi, địa hình rộng lớn, địa bàn phức tạp. Các mũi trinh sát xác định Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường có người thân làm việc bên Trung Quốc và nếu không bao vây truy bắt nhanh, các đối tượng có thể vượt qua biên giới qua đường tiểu ngạch, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo quyết liệt với mục tiêu phá án trong thời gian nhanh nhất. (Ảnh: Trọng Phú)