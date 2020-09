Khởi tố 3 bị can liên quan vụ Chiếm đoạt tài sản ở bệnh viện Bạch Mai

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (sinh năm 1983, Phó Giám đốc Công ty BMS; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Lê Hoàng (sinh năm 1978, Thẩm định viên Công ty VFS). Các bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Đức Tuấn và bị can Ngô Thị Thu Huyền