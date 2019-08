Khởi tố 3 đối tượng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 23/8, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng chuyên buôn bán phụ nữ trẻ em sang Trung Quốc.



Các đối tượng là Ốc Thị Phòng (SN 1981, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương; Vi Thị Ba (SN 1987) và Kha Thị Thiềm (SN 1984), cùng trú tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An với tội danh Mua bán người.

3 đối tượng buôn người bị bắt tạm giam.

Điều tra vụ án, Công an huyện Tương Dương phát hiện đối tượng tên Thúy (quê xã Yên Na, huyện Tương Dương) lấy chồng Trung Quốc, đã về Việt Nam móc nối với Ốc Thị Phòng để tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán.

Các đối tượng đã thực hiện trót lọt, bán được 1 người, đối tượng Phòng được hưởng 10 triệu đồng, 2 đối tượng còn lại là Ba và Thiềm được hưởng mỗi người 6 triệu đồng.

Trước đó, tháng 6/2019, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn trình báo của 1 gia đình ở bản Huồi Bai, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương về việc con gái họ bị lừa bán sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương đã giải cứu thành công, đưa nạn nhân trở về quê an toàn. Gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng Ốc Thị Phòng, Vi Thị Ba và Kha Thị Thiềm để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.