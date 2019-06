Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng kẻ ngổ ngáo đâm gục trung uý cảnh sát

Chiều ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng xác nhận, cơ quan CSĐT công an huyện đã hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam 2 tháng với Trần Văn Phương (SN 1999, quê ở Đào Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 29/5, Tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến QL32, đoạn qua địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Thời điểm này, cảnh sát phát hiện Trần Văn Phương điều khiển xe Honda Dream BKS 90H5-7846 vi phạm không đội MBH nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bị can Trần Văn Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tuy nhiên, Phương không chấp hành mà tăng ga, tông thẳng vào một Trung úy CSGT Trần Đoàn, cán bộ Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an Hà Nội. Cú đâm quá mạnh khiến Trung úy Đoàn ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó, đối tượng Trần Văn Phương đã bị các chiến sĩ cảnh sát trong Tổ công tác khống chế, đồng thời áp giải về trụ sở công an thị trấn Phùng bàn giao xử lý theo qui định.

Một lãnh đạo công an huyện Đan Phượng cho biết: “Quá trình xác minh tại địa phương cho thấy Trần Văn Phương là đối tượng ngổ ngáo, chơi bời lêu lổng.”

Xác minh nhanh chiếc xe Honda Dream của đối tượng, cảnh sát nghi ngờ đây là xe gian vì số khung số máy đã bị đục./.

