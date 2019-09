Khởi tố, bắt tạm giam nhóm người Trung Quốc sản xuất clip sex

Sáng 23/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao thưởng 30 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích phá thành công vụ 5 đối tượng người Trung Quốc lôi kéo cô gái vị thành niên vào đường dây sản xuất phim sex, bán trên mạng xã hội.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thưởng nóng Công an thành phố Đà Nẵng.



Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sáng 23/9, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng nhóm đối tượng vi phạm.



Trước đó, tối 14/9, lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Qua kiểm tra máy móc, thiết bị của một số đối tượng, lực lượng Công an phát hiện nhiều hình ảnh, video đang được phát tán lên mạng internet.



Từ tháng 2/2019 đến giữa tháng 9/2019, nhóm người Trung Quốc đã cấu kết với người Việt Nam nhiều lần sử dụng mạng xã hội facebook dụ dỗ, lôi kéo, thỏa thuận với một số thiếu nữ (dưới 18 tuối) tham gia hoạt động kích dục, quan hệ tình dục (với giá từ 700.000 đồng-1 triệu đồng/6 giờ/lần hoặc 1,7 triệu đồng/9 giờ/lần) để quay phim, đăng tải trực tiếp (livestream) trên các trang mạng xã hội Trung Quốc nhằm kích thích người Trung Quốc xem và thu tiền.

Đối tượng người Trung Quốc bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng gồm: Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (20 tuổi), người Trung Quốc và Sầm Thị Sen (24 tuổi trú tại Gia Lai, nghề nghiệp phiên dịch).

Các đối tượng bị khởi tố với tội danh “Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ” quy định tại Khoản 2, Điều 145 Bộ Luật hình sự năm 2015 Sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo đúng pháp luật.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật.

Ông cho biết thêm, liên quan đến tội phạm có yếu tố nước ngoài, Đà Nẵng là nơi du lịch nên công việc này hết sức chú trọng. Ông đề nghị cơ quan Công an cố gắng làm thật tốt để tạo ra thành phố Đà Nẵng bình yên, mặt khác cũng phải cứng rắn, nghiêm khắc với tất cả các đối tượng./.