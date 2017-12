Khởi tố, bắt tạm giam Trung úy công an nhận hối lộ

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trung úy Lê Văn Thái (cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, Trung úy công an Lê Văn Thái trong một lần bắt quả tang một xe bồn đổ trộm chất thải trên địa bàn đã gợi ý tài xế chi tiền để được bỏ qua hành vi vi phạm.

Chiều 11/12, khi Thái đang nhận 50 triệu đồng từ tài xế xe bồn tại một quán nhậu ở phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang.

Trước đó, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP. Biên Hòa phát hiện một xe bồn thường xuyên đổ chất thải trái phép trên địa bàn nên cử lực lượng theo dõi. Thái được phân công nhiệm vụ theo dõi bắt quả tang nhưng lại có hành vi nhận hối lộ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

