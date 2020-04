Khởi tố đối tượng "cõng" 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Sáng nay (27/4), tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Kha Văn Mun (SN 1992) quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị can Kha Văn Mun và tang vật.

Trước đó, vào hồi 2h15" ngày 15/4/2020, tại km 61, quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 - huyện Hương Sơn, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Kha Văn Mun đang mang một ba lô màu tím đen bên trong chứa 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).



Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, 60.000 viên hồng phiến trên có khối lượng 5.781,8 gam là Methamphetamine.

Qua đấu tranh, Kha Văn Mun khai nhận số hồng phiến trên là của mình, đang trên đường vận chuyển từ Lào về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, Kha Văn Mun quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), hiện trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôlyKhămxay (Lào).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ/.