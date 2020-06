Khởi tố đối tượng lưu hành tiền giả tại Yên Bái

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Lộc, sinh năm 1994, trú tại Tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái về tội lưu hành tiền giả.

Đối tượng Phạm Đức Lộc tại cơ quan công an.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái nhận đơn tố giác tội phạm về hành vi lưu hành tiền giả của một người dân trên địa bàn. Qua điều tra xác minh, Cơ quan công an xác định đối tượng phạm tội là Phạm Đức Lộc, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng này.



Tại Cơ quan điều tra, Lộc khai nhận, ngày 7/4/2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Lộc đã trao đổi, giao dịch mua bán tiền giả với một người đàn ông. Sau đó, Lộc trực tiếp xuống Hà Nội dùng 2 triệu đồng tiền thật để mua 7 triệu đồng tiền giả và mang về tỉnh Yên Bái để tiêu thụ.



Căn cứ vào tài liệu, vật chứng thu được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Lộc về tội “Lưu hành tiền giả”./.