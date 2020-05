Khởi tố đối tượng phá két sắt trộm tiền nhà dân

Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, Công an huyện Phù Yên nhận được báo cáo của Công an xã Mường Bang, huyện Phù Yên về việc vào khoảng 19h ngày 29/4, gia đình anh Bùi Văn Đoàn, SN 1986, trú tại xã Mường Bang, bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, đục phá két sắt lấy trộm 87 triệu đồng tiền mặt, 4 chỉ vàng, 1 dây chuyền bạc với tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.



Đối tượng Bùi Văn Ngọc cùng tang vật

Ngay sau đó, Công an huyện Phù Yên đã xác lập Chuyên án đấu tranh, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đại úy Đinh Văn Thái, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phù Yên cho biết, địa bàn xảy ra vụ việc là địa bàn giáp ranh giữa huyện Đà Bắc (Hòa Bình) – huyện Tân Sơn (Phú Thọ) và xã Mường Bang, huyện Phù Yên (Sơn La). Đây là nơi có số lượng công nhân đang thi công công trình Thủy điện trên địa bàn khoảng trên 200 người. Bên cạnh đó, sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn sang huyện Đà Bắc (Hòa Bình), Tân Sơn (Phú Thọ) và cất giấu, tiêu thụ tài sản trộm cắp được ở địa bàn tỉnh khác, gây nhiều khó khăn trong công tác rà soát, khoanh vùng đối tượng.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, Cơ quan công an xác định thủ phạm là đối tượng Bùi Văn Ngọc, SN 1996, trú tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên và đối tượng Bùi Văn Cường, SN 2004, trú tại xóm Ấm, xã Lánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Nắm được thông tin gia đình anh Đoàn mới được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng thủy điện ở bản Suối Khoáng, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, Ngọc và Cường đã cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, Ngọc được phân công dụ dỗ những người trong nhà anh Đoàn đi nơi khác, sau đó Cường trèo qua cửa sổ nhà sàn đột nhập vào trong nhà, sử dụng tua vít và vam bằng sắt để đục phá két sắt lấy trộm tiền và vàng.

Công an huyện Phù Yên đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án gồm 141 triệu đồng, 1 tua vít và 1 vam sắt.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Yên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Ngọc, còn đối tượng Bùi Văn Cường chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đã được giao cho gia đình, nhà trường và xã Lánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình quản lý, theo dõi./.