Khởi tố đối tượng tấn công Trưởng công an xã vì bị nhắc đeo khẩu trang

Hôm nay (15/4), Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trường An (29 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.



Trần Trường An

Theo cơ quan công an, khoảng 15h ngày 10/4, An điều khiển xe máy nhưng không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm. Khi qua chốt kiểm dịch Covid-19 (tại ấp 6, xã Lộc An), Trưởng Công an xã Lộc An là anh Nguyễn Xuân Phong ra tín hiệu dừng xe để nhắc nhở và cho đi. Bị nhắc nhở, An tỏ thái độ khó chịu.



Sau đó, An vào nhà Nguyễn Viết Minh (35 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc An) nhậu với nhóm bạn. Tại đây, An lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi lên xe máy quay lại chốt kiểm dịch.

Khi nhìn thấy anh Phong, An dùng dao đâm nhưng trưởng công an xã né được. Do được mọi người can ngăn, An rời chốt kiểm dịch và tìm cách bỏ trốn. Nhưng sau đó, Công an huyện Lộc Ninh đã truy bắt được An./.