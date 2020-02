Khởi tố kẻ đâm chết chiến sỹ công an nghĩa vụ tại Bình Phước

Ngày 21/2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết một chiến sỹ công an nghĩa vụ tại Bình Phước.

Bị can Lê Tấn Mã Hồng Phong bị khởi tố về hành vi giết người (Ảnh: AX)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h, ngày 15/2, sau khi tàn cuộc bia, Phong cùng một người bạn lái xe về nhà.

Qua đoạn đường Chợ Cầu 2, thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Phong gặp Nguyễn Bá B (22 tuổi, quê Bình Phước, là công an nghĩa vụ) cùng bạn gái và một người bạn dựng xe bên đường nhưng đèn pha vẫn bật. Cho rằng, nhóm của B muốn gây sự nên Phong chạy tới kiếm chuyện.

Tại đây, Phong dùng chân đạp đổ xe máy, khiến anh B không giữ được bình tĩnh lao vào đánh nhau với Phong.

Trong lúc ẩu đả, Phong rút con dao mang theo đâm vào cổ anh B, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh B đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi biết tin B tử vong, Phong đã ra cơ quan công an đầu thú./.