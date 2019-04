Khởi tố người phụ nữ đánh con nuôi gãy chân

Công an Quận 9, TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Lan, sinh năm 1986, ngụ khu phố 2, phường Phú Hữu, Quận 9) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.



Trước đó, đêm 7/3, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM tiếp nhận một bé gái (khoảng 2 tuổi) với nhiều thương tích trên người. Cụ thể, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng gãy thân xương đùi trái, đa chấn thương phần mềm. Nhận định khả năng bé bị bạo hành nên bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 báo với công an địa phương.

Bé gái nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi trái.

Quá trình xác minh làm rõ, lực lượng chức năng xác định bệnh nhi có người đưa đến làm hồ sơ nhập viện là Nguyễn Thị Mỹ Lan, ngụ Quận 9, nên Công an phường Bến Nghé, Quận 1, đã chuyển hồ sơ cho phía Công an Quận 9 để điều tra



Được biết, bé gái bị đánh gãy chân không phải là con ruột của bà Lan và chưa có tên, nên khi nhập viện bà Lan lấy tên con ruột của mình để khai và làm thủ tục nhập viện. Quá trình xác minh cho thấy, cháu bé bị bạo hành có cha mẹ ruột là anh Nguyễn Bá D. (SN 1993, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị V. (SN 1990, quê Đắk Nông). Chị V có con riêng và sau khi về sống với anh D đã có thêm 2 con chung.

Do hoàn cảnh khó khăn và phải nuôi 3 con nhỏ, nên anh D nhận của bà Lan hơn 5 triệu đồng rồi giao con gái cho bà này nuôi. Tại trụ sở công an bà Lan khai, thời gian đầu chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé bình thường. Tuy nhiên, gần đây, bé hay khóc nên tức giận đánh bé. Do bé không chịu ăn nên cháu bé bị bà Lan dùng khúc gỗ vuông đánh vào chân khiến chân bị gãy.

Kết quả giám định, bé gái bị gãy thân xương đùi trái, đa chấn thương phần mềm. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều vết thương cũ ở tay, chân cháu bé, với tổng tỷ lệ thương tật là 58,63%. Sau khi có kết luận điều tra bước đầu, công an xác định bà Lan có hành vi đánh đập cháu bé.

Tuy nhiên, do bà Lan còn nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng) nên công an đã cho tại ngoại chờ xử lý sau. Riêng với cháu bé, Công an Quận 9 cho biết, do chưa đủ căn cứ xác định cháu gái trên là con của D. và V. nên đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh - Xã hội Quận 9, đề nghị bố trí cho bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến khi D. và V. đủ cơ sở chứng minh là cha mẹ đẻ của cháu./.