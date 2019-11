Khởi tố Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp

Chiều 12/11, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Lý, khi còn là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Hữu Lý để phục vụ điều tra liên quan đến sai phạm tại công trình xây dựng, tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, huyện Tháp Mười.



Công trình xây dựng tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp (tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười) được khởi công từ tháng 12/2014, do Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp (thuộc Sở VH,TT và DL Đồng Tháp) làm chủ đầu tư. Thời điểm đó, ông Lý giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý khu di tích Gò Tháp.

Dự án này, Công ty Ánh Dương (có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh) trúng thầu thi công với tổng giá trị hơn 7,3 tỷ đồng. Công trình dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 11/2015 nhưng sau 4 năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Đặc biệt, Công ty Ánh Dương nợ tạm ứng của chủ đầu tư gần 2 tỷ đồng, nợ khối tượng chưa thi công khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2018, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thanh tra toàn diện công trình, phát hiện nhiều sai phạm của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Sau đó, vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra, Giám đốc Công ty Ánh Dương là Nguyễn Hoài Dương bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản…/.