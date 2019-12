Khởi tố Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế (sinh năm 1976, trú tại G23 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Ngày 28/12/2019, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy.