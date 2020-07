Khởi tố phóng viên Tạp chí môi trường & XH tội “cưỡng đoạt tài sản“

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mường Tè điều tra, bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Anh Tuấn, Phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1, điều 170, Bộ Luật hình sự 2015.



Theo hồ sơ do cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường Tè, ngày 26/6/2020, Công an huyện Mường Tè nhận được đơn của chị Trương Thị Hường, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Mường Tè tố giác 1 người đàn ông tự xưng Hoàng Anh Tuấn, Phóng viên Tạp Chí Môi trường và Xã hội, gọi điện thoại yêu cầu phải gửi "quà", tức là tiền cho Tuấn.

Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan công an.

Lý do trước đó chị Hường đã bị Cơ quan điều tra khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội danh trộm cắp tài sản tại UBND thị trấn Mường Tè, số tiền 175 triệu đồng. Tuấn khoe quen biết nhiều người, nhiều mối quan hệ và hứa giúp chị Hường chạy án, giảm án; đồng thời dọa nếu không có "quà" sẽ báo cáo lãnh đạo đưa Hường lên mặt báo.

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 26/6, tổ công tác Công an huyện Mường Tè đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Anh Tuấn đang có hành vi nhận số tiền 30 triệu đồng của chị Hường. Tổ công tác lập biên bản và thu giữ vật chứng có liên quan, đồng thời đưa Tuấn về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, lực lượng chức năng thu giữ 1 thẻ lưu hành nội bộ của Ban Chuyên đề, 1 thẻ ra vào tòa soạn, 1 giấy giới thiệu, tất cả đều mang tên Hoàng Anh Tuấn, thuộc Tạp chí Môi trường và Xã hội cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Quá trình xác minh nhân thân của cơ quan công an cho biết, Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, nhà ở đó đã bán và hiện Tuấn đưa vợ con lên tạm trú tại bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu nhưng chỉ đăng ký tạm trú cho vợ và con.

Xác minh tại Tạp chí Môi trường và Xã hội, cơ quan điều tra nhận được công văn trả lời: Thời điểm bị bắt, Tuấn đang là phóng viên thử việc tại bộ phận truyền thông. Nhiệm vụ của Tuấn là liên hệ với các cơ quan, đơn vị để truyền thông những hình ảnh đẹp, khen ngợi, động viên những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động, sản xuất, giữ gìn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tuấn không có chức năng, nhiệm vụ tác nghiệp điều tra hay giải quyết những vụ việc. Quá trình Tuấn đến huyện Mường Tè xử lý các vụ việc đều không báo cáo với lãnh đạo tạp chí và cũng không ai chỉ đạo Tuấn thực hiện nhiệm vụ trên.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường Tè đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tuấn về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170, Bộ Luật hình sự 2015.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Tè phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra./.