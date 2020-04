Khởi tố tài xế xe tải cán chết bé trai rồi giấu xác, xóa hiện trường

Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Vinh (SN 1987, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai), nam tài xế trong vụ việc lùi xe tải cán chết bé trai rồi giấu xác, xóa hiện trường.



Theo Thượng tá Hà, hành vi của lái xe là vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn khiến cháu bé tử vong. Ngoài ra, tài xế còn che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường.



Ngay sau khi cán phải bé trai, tài xế lập tức xuống xe đưa thi thể nạn nhân đi nơi khác.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 22/4 trên địa bàn phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Vào thời điểm trên, một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã không may cán phải 1 bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.



Toàn bộ quá trình khi sự việc diễn ra đã được một camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại. Theo đó, khi bước xuống xe, Vinh nhanh chóng đến bế xác bé trai đi nơi khác. Sau đó quay lại vị trí ban đầu dùng tay, chân vùi đất cát lên những nơi có vết máu. Xong xuôi, nam tài xế này lập tức rời khỏi hiện trường.

Không thấy con đâu, cả gia đình cùng hàng xóm tá hỏa đi tìm. Sau đó, thi thể bé trai được phát hiện cách hiện trường xảy ra sự việc không xa.



Trích xuất camera, vào cuộc điều tra, công an xác định tài xế Bùi Văn Vinh là người gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ.



Được biết, tài xế Vinh có quan hệ họ hàng và ở cách nhà nạn nhân không xa. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế Vinh vẫn quay lại hiện trường và còn giúp đỡ gia đình nạn nhân tìm kiếm cháu bé.



Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.