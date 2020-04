Khởi tố thêm 2 “đàn em” của vợ chồng Đường “Nhuệ“

Hai đối tượng bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam là Đào Văn Bằng (sinh năm 1986, trú tại phường Tiền Phong, T.p Thái Bình) và Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư).



Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải).

Bằng và Hòa được xác định là đồng phạm trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà của vợ chồng đại gia bất động sản ở Thái Bình. Trong đó, đối tượng Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự và đã bị cơ quan công an bắt giữ. Còn bị can Phạm Xuân Hòa hiện đã trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, đêm 11/4, đối tượng Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”, sinh năm 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Liên quan đến vụ án này, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương (vợ đại gia Đường Nhuệ), sinh năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình; Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Nhóm đối tượng này bị bắt giữ liên quan đến vụ việc hành hung một lái xe trên địa bàn tỉnh này.

Như vậy, đã có 6 đối tượng liên quan đến vụ án bị CQĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố./.