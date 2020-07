Khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây “cát tặc” có quy mô lớn

Chiều ngày 10/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, có thêm 5 bị can có liên quan đến hoạt động bơm hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Võ Văn Sự, Phạm Duy Khanh, Nguyễn Ngọc Lý, Hồ Văn Hiền, Nguyễn Văn Tặng (cùng ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

"Cát tặc" hoạt động tại tỉnh Bến Tre.

Các bị can này nằm trong đường dây bơm hút cát trái phép trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên do Cao Đức Trí Dũng (44 tuổi, chủ doanh nghiệp Vật liệu xây dựng Út Sang, ngụ xã Tiên Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) tổ chức bị Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác của Bộ Công an bắt giữ vào tháng 11/2019. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Cao Đức Trí Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Phương, Trần Văn Thuận (cùng hộ khẩu tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.



Theo hồ sơ vụ việc, trong 11/2019, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, mật phục bắt quả tang 14 tàu sắt, cùng 41 đối tượng đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, Hàm Luông thuộc địa phận tỉnh Bến Tre.

Lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tàu cát và gần 1.500 m3 cát cùng nhiều tài liệu, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép. Trong đó, có tàu BTr-7766 do Cao Đức Trí Dũng chủ mưu khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông từ 1/9/2019 đến ngày 11/11/2019 đã thực hiện 113 chuyến, mỗi chuyến hút trộm khoảng 170m3 cát.

Tổng lượng cát khai thác trái phép 19.210m3 đã được Dũng đem bán nhiều nơi trong thời gian này, thu được gần 1,5 tỉ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Dũng đã thừa nhận chỉ đạo Thuận, Hùng, Phương và một số người khác thực hiện khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ đầu tháng 9/2019 đến tháng 11/2019, với hàng chục ngàn khối cát.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng tham gia đường dây “ cát tặc” có quy mô lớn này./.