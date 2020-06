Khởi tố Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, ngụ thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, H.Vũ Thư, Thái Bình) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Điều trên chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Cùng ngày, VKSND TP Thái Bình ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.



Trước đó, khoảng 18h ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ (phường Tiền Phong, TP Thái Bình), một chiếc ô tô va chạm với xe đạp của bà Phạm Thị N. (63 tuổi, trú tại phường Tiền Phong).

Sau đó, xe đạp tiếp tục va chạm với một xe máy. Bà N. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn người lái xe máy bị thương nặng.



Chiếc ô tô tiếp tục bỏ chạy, tông vào xe máy khác làm người lái xe máy bị văng ra lề đường. Sau đó, ô tô chạy tiếp về phía khu công nghiệp Phúc Khánh.



Bỏ chạy khoảng 3km, chiếc ô tô bị người dân đuổi kịp, hô hoán bảo vệ của khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng ngăn chặn. Tài xế được xác định là ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Ông Điều cố thủ trong xe cho đến khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động đến thì mới mở cửa xe đi ra.



Liên quan đến vụ việc, ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tạm đình chỉ mọi chức vụ, dừng thực hiện nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Điều để điều tra liên quan vụ việc này



Ngày 27/5, Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án. Đến chiều 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Bình biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng./.