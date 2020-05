Khởi tố vụ án chém nhau khiến 1 người tử vong ở Bình Định

Sáng nay (18/5), Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, điều tra vụ án chém nhau khiến 1 thanh niên tử vong trong đêm 16/5/2020.

Vũ khí của các đối tượng tại Cơ quan công an thu được.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, gây rối trật tự công cộng và bắt tạm giam một số đối tượng có liên quan vụ hỗn chiến. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Đức Nam, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can vì còn nhiều đối tượng đang bỏ trốn, lực lượng công an đang vận động gia đình để các đối tượng ra đầu thú.

Trước đó, như tin đã đưa, lúc 0h đêm ngày 16/5, trên đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra vụ “hỗn chiến” giữa 2 băng nhóm với khoảng 25 người tham gia.

Thông tin ban đầu, các đối tượng này chém nhau vì liên quan đến mua bán ma túy, tranh giành địa bàn. Vụ việc khiến anh Lê Đức Độ (27 tuổi) bị chém đứt lìa tay và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ một số đối tượng và đang tiếp tục vận động số đối tượng còn lại ra đầu thú./.