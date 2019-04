Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ thầy giáo bị tố làm học sinh lớp 8 mang thai

Đại tá Phạm Hùng Cương, Trưởng Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan CSĐT - Công an huyện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh, SN 1983, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, nguyên giáo viên tin học công tác tại Trường THCS Thượng Hà để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ Luật hình sự.

Đối tượng Nguyễn Việt Anh

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo từ phía gia đình học sinh H.T.H, 13 tuổi, học lớp 8 của trường THCS Thượng Hà về việc thầy giáo Nguyễn Việt Anh có hành vi xâm hại tình dục, khiến con em mình mang thai. Kết quả siêu âm cho thấy thai nhi đã được 12 tuần tuổi.



Chiều 23/4, cháu H đã được cơ quan chức năng đưa về Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để tiến hành giám định ADN thai nhi.

Đại tá Phạm Hùng Cương cho biết, việc giám định ADN sẽ giúp kết luận thai nhi có phải của Nguyễn Việt Anh gây ra cho cháu H.T.H hay không, còn hành vi hiếp dâm là đã có đầy đủ biểu hiện và đủ căn cứ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định./.