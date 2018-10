Khởi tố vụ án mẹ ném con mới sinh ở chung cư Linh Đàm

Sáng 23/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án điều tra hành vi giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự năm 2015 trong vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm, Hà Nội xuống đất.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, trước mắt do người mẹ còn mệt mỏi, vì tính nhân đạo nên cơ quan CSĐT chưa tính đến chuyện nặng nề, để người này bình phục sức khoẻ sau đó tiến hành lấy thêm lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Theo quy định của tội danh này bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, là tội ít nghiêm trọng nên chúng tôi sẽ để cho người mẹ bình phục sức khoẻ”, vị lãnh đạo trên cho hay.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

PC_Article_Middle

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã báo đến cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ



1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.



2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nữ sinh khai nhận sinh con và ném xuống sân chung cư Linh Đàm VOV.VN - Nữ sinh viên khai nhận, sau khi sinh con trong nhà vệ sinh xong nhưng đứa trẻ đã chết nên vứt qua khe cửa sổ xuống sân chung cư Linh Đàm. Tin mới nhất vụ thi thể trẻ sơ sinh tại sân chung cư Linh Đàm VOV.VN - Ngay trong đêm xảy ra sự việc các cơ quan chức năng đã đưa khẩn cấp 3 người bị tình nghi tại tầng 31 của tòa nhà HH 2A Linh Đàm lên làm việc. Bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ nổi lập lờ trên hồ Linh Đàm VOV.VN - Người dân tại khu vực hồ Linh Đàm bàng hoàng phát hiện thi thể 1 cô gái trẻ (chưa rõ danh tính) chết nổi lập lờ trên mặt hồ Từ vụ vứt con ở Linh Đàm: Sống buông thả, sa đọa do lỗi từ giáo dục VOV.VN - Theo chuyên gia tâm lý, “cần lên án để răn đe chứ không ném đá hội đồng” người mẹ ném con từ tầng 31 xuống sân chung cư Linh Đàm Vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Lời khai bất ngờ của bạn trai nữ sinh VOV.VN - Bạn trai nữ sinh vứt con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm khai chỉ mới yêu một tuần không hề biết bạn gái có bầu mà tưởng rằng béo.