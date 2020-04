Khởi tố vụ án nhóm “quái xế” bốc đầu, lạng lách quanh hồ Hoàn Kiếm

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên đua xe, bốc đầu tại Hà Nội trong thời gian cách ly xã hội chống Covid-19, ngày 11/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra Quyết định tạm giữ 15 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Trọng Phú)

Trước đó, trong 2 đêm 8/4 và 9/4, trên địa bàn xung quanh hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm đã tập trung một số đối tượng có hành vi tụ tập, cổ vũ, điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bốc đầu xe, phóng nhanh gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị khác của Công an Hà Nội triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt các đối tượng có biểu hiện tụ tập điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng. Ngay trong đêm 9/4 và rạng sáng 10/4, lực lượng chức năng đã triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, bốc đầu xe máy xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận.

Các đối tượng tuổi đời đều rất trẻ, trong đó có cả nữ. (Ảnh: Trọng Phú)

Đối tượng Nguyễn Văn Lá (Tây Hồ, Hà Nội) nói: "Ban đầu, chúng em đứng ở cây xăng dốc Bác Cổ (Hà Nội) để xem. Sau đó, thấy các đoàn đua xe thì chúng em tham gia. Vì trong thời gian cách ly không có việc gì làm nên sinh buồn chán. Chúng em biết hành động này là sai trái, gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chúng em muốn nhắn đến các bạn có ý định tụ tập đua xe hãy dừng lại, đừng để có hậu quả như chúng em".

Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân có bất kì thông tin, hình ảnh, video liên quan đến vi phạm có thể cung cấp cho lực lượng công an thông qua Fanpage Công an thành phố Hà Nội hoặc SĐT 069.2196.777./.