Khởi tố vụ Trưởng Công an xã nổ súng bắn Chủ tịch xã

Chiều 4/1, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án Trưởng công an xã bắn Chủ tịch xã bị thương xảy ra cách đây gần 2 tháng.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng 4 phát đạn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc khởi tố để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" đối với Nguyễn Ngọc Thấu, nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cứ trú.

Trước đó, ngày 9/11/2017, Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND cùng xã bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Qua vụ án, chính quyền huyện Nghi Lộc mới phát hiện 19 năm trước, Nguyễn Ngọc Thấu từng mang án 12 tháng tù treo về tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng vẫn được làm Trưởng công an xã Nghi Quang.

Hiện Nguyễn Ngọc Thấu đang bị tạm đình chỉ chức vụ Trưởng công an xã Nghi Quang./.

