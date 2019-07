Khống chế 2 đối tượng chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội

Ngày 12/7, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển heroin và ma túy đá từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.

Tang vật thu giữ.

Cụ thể, vào khoảng 23h45 ngày 9/7, trạm CSGT Diễn Châu nhận được tin báo có 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên xe Fotuner BKS 29A-515.72 từ TP Vinh đi Hà Nội.

Khi xe của các đối tượng di chuyển đến địa bàn xã Diễn Ngọc thì tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên QL1A ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình khám xét phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện một túi vải màu đen để dưới chân ghế phụ có 2 bánh heroin và 1kg ma túy dạng đá.

Tang vật vụ án là 2 bánh heroin và 1kg ma túy đá.

Hai người trên xe là tài xế Nguyễn Phú Nghiên (SN 1968, thường trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Doãn Huấn (SN 1969, trú tại xóm 7, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Sau đó, tổ công tác đã dẫn giải và bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Diễn Châu để lập hồ sơ ban đầu.

Hiện các đối tượng cùng tang vật vụ án đã được chuyển về cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ./.